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Çin’de binek araç perakende satışları 2026 Mayıs ayında %20 düştü

Perşembe, 04 Haziran 2026 10:04:14 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliğinin otomotiv piyasasına ilişkin analizine göre Çin’de binek araç perakende satışlarının bu yıl Mayıs ayında, yıllık bazda %20 düşüş, aylık bazda ise %12 artışla 1,54 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Bu yılın ilk beş ayında Çin’de binek araç perakende satışlarının yıllık bazda %19 düşerek 7,15 milyon adet seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Mayıs ayında Çin’de elektrikli araçların perakende satışları, yıllık bazda %5 düşüş, aylık bazda %15 artışla yaklaşık 974.000 adet seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında elektrikli araçların pazar payı %63’e ulaşarak yeni bir tarihi zirve kaydetti.

Bu yılın ilk beş ayında Çin’de elektrikli araçların perakende satışlarının yıllık bazda %14 düşüşle toplam 3,73 milyon adet olduğu tahmin ediliyor. Aynı dönemde elektrikli araçların pazar payı %52,2 seviyesinde gerçekleşti.

Yapılan açıklamada, otomobil üreticilerinin satış teşviklerini artırmasıyla birlikte perakende satışların toparlanmasının beklendiği belirtildi. Birlik ayrıca piyasadaki ayrışmanın devam edeceğini, yeni elektrikli araçlar ile düşük fiyatlı giriş segmenti modellerin geleneksel içten yanmalı araçlara ve orta-üst segment ortak girişim markalarına kıyasla daha iyi performans göstermesinin beklendiğini ifade etti.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv Tüketim 

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