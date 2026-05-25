Çin’de binek araç satışlarının 2026 yılı Mayıs ayında 1,52 milyon adet olması bekleniyor

Çin Binek Araç Birliği, Çin’de binek araç perakende satışlarının bu yıl Mayıs ayında aylık bazda %9,9 artış, yıllık bazda ise %21,6 düşüşle 1,52 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Perakende elektrikli araç satışlarının 950.000 adet seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtilirken, elektrikli araçların pazar payının Mayıs ayında yeniden %50’nin üzerine çıkarak yaklaşık %62,5 seviyesinde gerçekleşeceği ifade edildi. Bu durum, elektrikli araçların piyasadaki toparlanmanın temel itici gücü olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Tüketicilerin araç alımına yönelik beklentilerinin daha rasyonel hale geldiği belirtilirken, otomotiv piyasasının ılımlı bir toparlanma sürecinden geçtiği ifade edildi.