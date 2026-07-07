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Çin'de perakende binek araç satışları 2026 Haziran ayında %21 geriledi

Salı, 07 Temmuz 2026 10:03:37 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliğinin (CPCA) otomotiv piyasasına ilişkin analizine göre Çin'de perakende binek araç satışlarının Haziran ayında yıllık bazda %21,0 düşüşle yaklaşık 1,651 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Buna karşın satışlar aylık bazda %9,0 artış gösterdi.

Bu yılın ilk altı ayında ise Çin'de perakende binek araç satışlarının yıllık bazda %20,0 düşüşle yaklaşık 8,75 milyon adet olduğu tahmin ediliyor.

CPCA verilerine göre perakende elektrikli araç satışları Haziran ayında yıllık bazda %7,0 düşüşle yaklaşık 1,037 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken, aylık bazda %9,0 arttı. Haziran ayında elektrikli araçların pazar payı %62,8'e ulaşarak üst üste üçüncü ay %60 seviyesinin üzerinde kaldı.

Yılın ilk altı ayında ise Çin'de perakende elektrikli araç satışlarının yıllık bazda %13,0 düşüşle yaklaşık 4,734 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

CPCA, piyasadaki yapısal dönüşümün artık netleştiğini, benzinli araçların pazar payı gerilerken elektrikli araçların yükseliş trendinin belirgin şekilde güçlendiğini belirtti. Elektrikli araçların pazar payının üst üste üçüncü ay %60'ın üzerinde gerçekleşmesi ise bu yeni trendin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv Tüketim 

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