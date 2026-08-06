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Çin'de perakende binek araç satışları 2026 Temmuz ayında %18 düştü

Perşembe, 06 Ağustos 2026 11:48:11 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliği, Çin'de binek araç perakende satışlarının Temmuz ayında yıllık bazda %18,0, aylık bazda ise %6,0 düşüşle yaklaşık 1,506 milyon adet olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ocak-Temmuz döneminde ise Çin'de binek araç perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre %20,0 gerileyerek yaklaşık 10,207 milyon adede ulaştığı tahmin ediliyor.

Birliğin verilerine göre elektrikli araçların perakende satışları Temmuz ayında, yıllık bazda %2,0, aylık bazda ise %4,0 düşerek yaklaşık 970.000 adet seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın Temmuz ayında elektrikli araçların toplam binek araç satışlarındaki payı %64,4'e ulaşarak üst üste dördüncü ay %60 seviyesinin üzerinde kaldı.

Ocak-Temmuz döneminde Çin'de elektrikli araçların perakende satışlarının yıllık %12,0 düşüşle yaklaşık 5,675 milyon adet olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Temmuz ayında Çin binek araç pazarında toplam perakende satışların yıllık %18 gerilemesine karşın, elektrikli araçların satışlarındaki düşüşün %2 ile sınırlı kalması, içten yanmalı motorlu geleneksel araç segmentindeki daralmanın hız kazandığına işaret etti.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv Tüketim 

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