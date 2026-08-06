Çin'de perakende binek araç satışları 2026 Temmuz ayında %18 düştü

Çin Binek Araç Birliği, Çin'de binek araç perakende satışlarının Temmuz ayında yıllık bazda %18,0, aylık bazda ise %6,0 düşüşle yaklaşık 1,506 milyon adet olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ocak-Temmuz döneminde ise Çin'de binek araç perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre %20,0 gerileyerek yaklaşık 10,207 milyon adede ulaştığı tahmin ediliyor.

Birliğin verilerine göre elektrikli araçların perakende satışları Temmuz ayında, yıllık bazda %2,0, aylık bazda ise %4,0 düşerek yaklaşık 970.000 adet seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın Temmuz ayında elektrikli araçların toplam binek araç satışlarındaki payı %64,4'e ulaşarak üst üste dördüncü ay %60 seviyesinin üzerinde kaldı.

Ocak-Temmuz döneminde Çin'de elektrikli araçların perakende satışlarının yıllık %12,0 düşüşle yaklaşık 5,675 milyon adet olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Temmuz ayında Çin binek araç pazarında toplam perakende satışların yıllık %18 gerilemesine karşın, elektrikli araçların satışlarındaki düşüşün %2 ile sınırlı kalması, içten yanmalı motorlu geleneksel araç segmentindeki daralmanın hız kazandığına işaret etti.