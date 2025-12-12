Çin’in otomobil satışları 2025’in Ocak-Kasım döneminde %11,4 arttı

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede otomobil üretimi ve satışları yılın Ocak-Kasım döneminde sırasıyla yıllık %11,9 ve %11,4 artışla 31,23 milyon ve 31,13 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Sadece Kasım ayında ise üretim yıllık bazda %2,8 ve aylık %5,1 artışla 3,53 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %3,4 ve aylık %3,2 artışla 3,43 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 11 ayında Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %18,7 artışla 6,34 milyon adede ulaşırken, ihracat sadece Kasım ayında aylık %9,3 ve yıllık %48,5 artarak 700.000 adedin üzerine çıktı.