Çin’de ticari araç satışları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %10,4 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin verilerine göre Ocak-Kasım döneminde Çin’de ticari araç üretimi yıllık bazda %11,6 artarak 3,84 milyon adede, satışları ise %10,4 artarak 3,87 milyon adede ulaştı.

Sadece Kasım ayında ise ticari araç üretimi yıllık bazda %18,6, aylık bazda %24,4 artışla 388.000 adet, satışlar ise yıllık bazda %6,6, aylık bazda %8,6 artarak 392.000 adet oldu.

Bu yıl Ocak-Kasım döneminde Çin’de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla%12 artışla 27,38 milyon adet ve %11,5 artışla 27,26 milyon adet seviyesinde gerçekleşerek gösterdi.

Sadece Kasım ayında ise Çin’in binek araç üretimi ve satışları yıllık bazda %1,1 ve %1,2 artışla 3,14 milyon adet aylık bazda %2,6 artışla 3,037 milyon adet oldu.