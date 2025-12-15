 |  Giriş 
Çin çelik sektöründe sanayi üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %4,8 arttı

Pazartesi, 15 Aralık 2025 10:31:17 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %4,8 artış kaydetti. Sadece Kasım ayında söz konusu üretim yıllık bazda %0,9 yükseldi.

Yılın ilk 11 ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %6 artarken, yalnızca Kasım ayında aylık %0,44 ve yıllık %4,8 artış gösterdi.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %5,7 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,4 arttı. Sadece Kasım ayında ise söz konusu sektörlerde üretim yıllık bazda %6,3 ve %4,6 arttı.


