Çin’de sabit varlık yatırımları 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %2,6 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %2,6 düşüşle 44,4 trilyon RMB (6,3 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %1,1 düşüş kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %4 ve %1,9 artış gösterdi.

Yalnızca Kasım ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %1,03 azaldığı görüldü.