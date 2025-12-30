 |  Giriş 
Çin, Xianyang’da birinci seviye acil durum uygulaması devreye alındı

Salı, 30 Aralık 2025 14:05:43 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Shaanxi eyaletine bağlı Xianyang kentinin Ekoloji ve Çevre Bürosu, 28 Aralık’ta yaptığı açıklamayla ağır hava kirliliği için daha önce ilan edilen turuncu alarmı kırmızı alarma yükselttiğini ve 29 Aralık saat 00.00 itibarıyla birinci seviye acil durum uygulaması başlattığını duyurdu.

Bu kapsamda, dökme yük taşımacılığı yapan elektrik ve kömür şirketlerinin sevkiyatlarında demir yolunu öncelikli olarak kullanmaları ve kara taşımacılığına yönelik kısıtlamalara uymaları gerekiyor. Söz konusu önlemlerin, Çin’in başlıca kömür üretim bölgelerinden biri olan Shaanxi’de yerel koklaşabilir taş kömürü arzını sınırlaması bekleniyor.

Bugün Dalian Emtia Borsası’nda vadeli çelik ve demir cevheri fiyatları gerilerken, Mayıs ayı koklaşabilir taş kömürü kontrat fiyatları %1 yükseldi. Bununla birlikte piyasa kaynakları, söz konusu kısıtlamaların uzun vadede arzda ciddi bir aksaklığa yol açmasının beklenmediğini ve önlemlerin yeni yıl tatilinin ardından kaldırılmasının öngörüldüğünü belirtiyor.


