Çin Maliye Bakanlığından konut sektörünü destekleyen hamle

Çin Maliye Bakanlığı ile Devlet Vergi İdaresi, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere, iki yıldan kısa süredir elde tutulan konutların satışında uygulanan katma değer vergisi oranının %5’ten %3’e düşürüleceğini açıkladı. İki yıl ve daha uzun süre elde tutulan konutların satışları ise KDV’den muaf olacak.

Uzun süredir durgunluk yaşayan Çin konut sektörü, çelik piyasası üzerinde de olumsuz baskı yaratmaya devam ediyor. Söz konusu düzenlemenin gayrimenkul işlemlerini canlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Bu adım, Aralık ayında duyurulan bir dizi önlemin son halkasını oluşturuyor. Söz konusu önlemler arasında, yerel yönetimlerin uygun fiyatlı konut programları kapsamında mevcut konut stoklarını satın almasının teşvik edilmesi de yer alıyor.