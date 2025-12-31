Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2025 yılının Aralık ayında %46,3’e indi

Çin Çelik Lojistiği Komitesi (CSLC) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Aralık ayında, Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Kasım ayına kıyasla 1,7 puan düşüşle %46,3 seviyesine geriledi. Ayrıca aynı ayında yeni sipariş endeksi Kasım’a göre 3,5 puan düşerek %45,4 oldu.

Yurt dışına yönelik Noel dönemi siparişlerinin sevkiyatlarının büyük ölçüde tamamlanması, yeni ihracat siparişleri endeksi üzerinde olumsuz etki yarattı. Buna bağlı olarak söz konusu endeks Aralık ayında Kasım ayına kıyasla 6,1 puan düşüşle %41,1 seviyesine geriledi.

Aralık ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi aylık 2,3 puan düşüşle %43,7 seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul stok endeksi 3 puan düşüşle %46,1 oldu. Hammadde satın alma endeksi ise aylık 1,8 puan düşerek %44,5 seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında soğuk hava koşulları nedeniyle çelik talebinin büyük ölçüde zayıf seyretmesi bekleniyor. Ancak 2026 yılının 15. Beş Yıllık Plan’ın ilk yılı olması nedeniyle, ultra uzun vadeli özel devlet tahvilleriyle desteklenen bazı projelerin hayata geçirilme sürecinin hızlanacağı ve bunun çelik talebini olumlu etkileyeceği ifade ediliyor. Ayrıca 2026’nın ilk çeyreğindeki inşaat sezonunu kaçırmamak adına bazı kilit altyapı projelerinde hazırlık çalışmalarına planlanandan daha erken başlandığı, bunun da çelik talebine destek sağlayacağı belirtiliyor.