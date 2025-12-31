CITIC Pacific Special Steel’in iştiraki Tefu Kechuang, Prosperity Kingsfield Limited’in tüm hisselerini alıyor

Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteren Çinli büyük çelik üreticisi CITIC Pacific Special Steel, tamamına sahip olduğu iştiraki Tefu Kechuang Special Steel (Shanghai) Co., Ltd.’nin, Guangzhou Konggang’a ait Prosperity Kingsfield Limited’in %100 hissesini 1,51 milyar RMB (210 milyon $) bedelle satın almayı planladığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu satın alma, Tefu Kechuang’ın kendi kaynaklarıyla gerçekleştirilecek. İşlemin tamamlanmasının ardından Tefu Kechuang, Prosperity Kingsfield Limited’in ana şirketi olan Stemcor’un, denizaşırı tedarik zinciri yönetimi, küresel marka pazarlaması ve yerel müşteri hizmetleri alanlarındaki bilgi birikimi ve temel yetkinliklerinden faydalanarak yurt dışı faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

1951 yılında Londra’da kurulan Stemcor, çelik sektöründe faaliyet gösteren önde gelen bağımsız şirketlerden biri olarak biliniyor.