Sanbao Group 2,56 milyon mt kapasiteli soğuk silisli sac projesinin ilk üretim hattını devreye aldı

Salı, 30 Aralık 2025 10:22:34 (GMT+3)   |   Şanghay

Fujian eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Sanbao Group’un, yıllık 2,56 milyon mt yüksek katma değerli soğuk haddelenmiş çelik üretmek üzere tasarlanan soğuk haddelenmiş silisli sac projesinin ilk üretim hattı 29 Aralık tarihinde tamamlanarak devreye alındı.

Söz konusu projenin faaliyete geçmesiyle birlikte Sanbao Group’un, üst segment ve ileri teknolojiye dayalı yeni malzeme üretimine geçiş sürecinde önemli bir adım attığı belirtildi. Projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yıllık üretim değerine 20 milyar RMB’den fazla (2,84 milyar $) katkı sağlaması bekleniyor.

Ayrıca söz konusu yatırımın, Zhangzhou’da metalürji ve ileri malzemeler alanında entegre bir sanayi yapılanmasının gelişmesini destekleyerek, bölgenin yaklaşık 100 milyar RMB (14,21 milyar $) büyüklüğünde bir üretim merkezine dönüşmesine katkı sağlaması ve yüksek katma değerli sektörlere yönelik kritik girdiler sunması öngörülüyor.


