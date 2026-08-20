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Çin'in kok ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %0,9 yükseldi

Perşembe, 20 Ağustos 2026 10:21:44 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Çin'in metalurjik kok ihracatı yıllık %0,9 artarak 4,44 milyon mt seviyesine ulaştı.

Temmuz ayında ise Çin'in metalurjik kok ihracatı yıllık aylık %44,2 ve yıllık %51,8 düşüşle 770.000 mt olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yedi ayında küresel çelik sektöründe üretim faaliyetlerinin yavaşlaması nedeniyle dış piyasalardan gelen talebin daralması ve artan ticaret engelleri Çin'in kok ihracatını olumsuz etkiledi.

Öte yandan Hindistan Maliye Bakanlığı, 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Çin, Avustralya ve diğer bazı ülkelerden ithal söz konusu ürünlere beş yıl süreyle nihai antidamping vergisi uygulamaya başladı. Çinli şirketler için geçerli vergi 128,83$/mt olarak belirlendi.

Etiketler: Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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