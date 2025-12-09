Worldsteel: Çin’in kapasite fazlası sorunu yakın zamanda çözülmeyecek

Bloomberg’de çıkan bir habere göre Dünya Çelik Birliği (worldsteel) Genel Direktörü Edwin Basson, Çin’in uzun süredir görülen çelik kapasite fazlasının giderek daha büyük bir sorun haline geldiğini ve ülkenin geniş sanayisi ve ekonomik sistemiyle bütünleşen çelik sektöründeki kapasite fazlasını yönetmenin kolay olmadığını dile getirdi. Çelik tesislerinin kapatılmasının ülke ekonomisinde büyük zincirleme etkiler yaratacağını söyleyen Basson, “Kısa vadede uygulanabilir bir çözüm yok,” diye ekledi.

Birliğin uyarısı, yıllar boyunca talep seviyelerinin çok üzerine çıkacak şekilde hızla kapasite artıran Çin’in yıllık 1 milyar mt’luk çelik sektörünün artık yapısal bir dengesizlikle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Çin emlak piyasasının uzun süredir çöküşte olması, yerel tüketimi ciddi şekilde zayıflattı. Talep düşerken, üretim fazlası giderek daha düşük fiyatlarla küresel pazarlara yönlendirilerek dünya çapında üreticiler üzerinde yoğun bir rekabet baskısı oluşturuyor.

Bu trend artık küresel ticaret dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Worldsteel, Çin’deki çelik talebinin 2025 yılında %2 ve 2026’da %1 düşmesini bekliyor. İki yıl üst üste görülmesi beklenen düşüş, Çinli üreticilerin artan korumacı önlemlere rağmen rekor seviyelerde ihracat yapmasına yol açıyor. Son verilere göre çelik ihracatının 2025’in ilk 11 ayında 100 milyon mt’u aşmasıyla Çin tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine doğru ilerliyor.

Artan ihracat baskısı küresel vergilerle karşı karşıya

Çin çelik sektörü, dünya genelinde ticaret önlemlerinin başlıca hedefleri arasında yer alıyor. ABD bu yıl yeni vergiler getirirken, birçok Asya ülkesi de Çin çıkışlı çeliğe antidamping vergileri getirdi. Basson, “2000’den 2020’ye kadar sahip olduğumuz açık pazar ortadan kayboluyor,” diyerek serbest ticaret akışlarının giderek bozulduğunu ve hükümetlerin yerel üreticileri korumaya yöneldiğini ifade etti.

Piyasadaki belirsizlik hammadde fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Singapur vadeli piyasasında demir cevheri fiyatları, Çin’deki cansız talep ve ihracat kaynaklı dalgalanmalara ilişkin endişeler nedeniyle %0,9 düşerek 102,45$/mt seviyesine geriledi.

Bozulan küresel çelik piyasası, sektörün karbon azaltma hedeflerini de riske sokuyor

Çin’deki kapasite fazlasından kaynaklı olarak risk altında olan tek segmentin ticaret olmadığını dile getiren birlik, küresel çelik piyasasındaki bozulmanın sektörün karbon emisyonu hedeflerini baltalayabileceğini vurguladı. Worldsteel Teknoloji Direktörü Rizwan Janjua, küresel karbon emisyonunun yaklaşık %8’inden sorumlu olan çelik sektörünün karbon azaltımında çığır açacak teknolojiler geliştirmesi için “benzeri görülmemiş düzeyde uluslararası iş birliğine” ihtiyaç duyduğunu ancak pazarlar ve politikalar ayrıştıkça bunun giderek zorlaştığını söyledi.