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Çin'in çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %4,4, Temmuz'da aylık %1,9 azaldı

Cuma, 07 Ağustos 2026 10:28:43 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in nihai mamul ihracatı yıllık %4,4 düşüşle 64,995 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, düşüş hızı yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 1,2 yüzde puan yavaşladı. Söz konusu düşüş, Çin'in Ocak 2026 itibarıyla uygulamaya koyduğu ve nihai mamul ihracatını olumsuz etkileyen yeni ihracat lisansı politikasının beklenen bir sonucu oldu.

Yalnızca Temmuz ayında Çin'in nihai mamul ihracatı aylık %1,9 düşüş, yıllık bazda %2,9 artışla 10,121 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk yedi ayında Çin'in nihai mamul ithalatı yıllık %10,1 düşüşle 3,14 milyon mt seviyesinde yer aldı. Temmuz ayında ise ülkenin nihai mamul ithalatı aylık %0,9 artış, yıllık %1,5 düşüşle 445.000 mt seviyesinde kaydedildi.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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