CISA: Çelik ihracatı 2025’te güç kaybetmeye devam edecek

IREPAS konferansının ikinci oturumunda konuşan Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çin Küresel Ticaret Konseyine bağlı Çelik Konseyinin Başkan Yardımcısı Su Changyong, Çin çelik piyasasına dair bazı veriler paylaştı. Su, 2024 yılında Çin’in ham çelik üretiminin yıllık %1,7 düşüşle 1 milyar mt olduğunu, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise %0,6 artışla 259,33 milyon mt’a çıktığını ifade etti. Günlük ortalama ham çelik üretimi ise aylık %6,2 artışla 2,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan ilk üç ayda görünür ham çelik tüketimi yıllık %1,2 düşüş kaydetti. Düşüş hızı Ocak-Şubat dönemine kıyasla 2,2 puan yavaş oldu ve Mart ayında yıllık %3,5 büyüme görüldü.

Fiyatlara dair konuşan Su, aşağı yönlü hareket görüldüğünü ve özellikle ABD’nin getirdiği karşılıklı vergilere bağlı olarak Çin Çelik Fiyatları Endeksi’nin (CSPI) neredeyse 2024 yılında kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğini ifade etti. Ocak-Mart döneminde CSPI yıllık %13,66 düşüşle 95,59 puan seviyesinde yer aldı. Su, Ocak-Şubat döneminde çelik fiyatlarında hafif dalgalanma görüldüğünü ve Mart ayında fiyatların bir miktar düşmeye başladığını, geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde ise fiyatların net bir şekilde gevşediğini söyledi.

Su’ya göre 2025 yılında inşaat sektöründe çelik tüketiminin düşmesi, imalat sektöründe biraz artması ve görünür ham çelik tüketiminin yaklaşık %1 düşmesi bekleniyor. Bu yılın piyasa koşullarına bakıldığında inşaat sezonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla daha güçlü bir başlangıç yaptı. Su, arz ve talebin daha iyi bir dengede olması ve üretimi düşürme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle 2025 yılı için Çin çelik sektöründen umutlu olduğunu vurguladı.

Çin’in ihracat piyasasına değinen CISA yetkilisi, ülkenin çoğunlukla yerel talebi karşılamaya çalıştığını ve yüksek tonajlarda çelik ihracatı yapılmasını teşvik etmediğini ifade etti. Yüksek fiyatlardan demir cevheri ithalatı ve düşük yüksek miktarda katma değerli ürün ihracatı Çin’e fayda sağlamıyor, aksine Çin’in karbonsuzlaşma hedeflerini engelliyor. Su, Çin’in hem küresel piyasanın ihtiyacını karşılamak hem de Çin çelik üreticilerinin küresel piyasada ürün kalitelerini ve rekabetçiliklerini test etmek için belirli bir tonajda çelik ihracatı yapmaya devam etmesi gerektiğini öne sürdü.

Bununla birlikte ABD’nin getirdiği vergiler dolaylı ve doğrudan çelik ihracatını etkilediği için 2025 yılında küresel çelik ihracatının güç kaybetmesi ve ihracat tonajının azalması bekleniyor.

Su’ya göre Çin’in çelik ihracatında en büyük pay Güneydoğu Asya’ya ait. Ülkenin 2024 yılında Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya yaptığı ihracat önemli ölçüde artış kaydederken, Avrupa ve Okyanusya’ya yapılan ihracat %10’dan fazla artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl Asya’ya yapılan ihracat yıllık %22,6 artışla 75,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve Çin’in toplam ihracatının %68’ini oluşturdu.

Çin’in karbonsuzlaşma çalışmaları üzerine yorumlarda bulunan Su, Çin çelik sektörünün 2030 yılından sonra karbon salımını düşürmeye başlayacak ve 2030’da 2020’ye kıyasla %15 daha az karbon salımı yapacak teknolojik kapasitesinin bulunduğunu ifade etti. Su’ya göre Çin, yenilenebilir enerji ve hurda kullanımının artırılmasıyla çelik sektöründe karbon salımını 2040’a kadar %40 ve 2050’ye kadar %85 azaltmayı planlıyor.