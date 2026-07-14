Çin'in nihai mamul ihracatı 2026'nın ilk yarısında %5,6 düştü, Haziran ayında ise neredeyse değişmedi

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre Çin’in nihai mamul ihracatı bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda %5,6 düşüşle 54,87 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen düşüş hızı, yılın ilk beşayında kaydedilen gerilemeye kıyasla 2,5 puan yavaşladı. Söz konusu düşüş, Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren Çin'in yeni ihracat lisansı uygulamasının nihai mamul ihracatı üzerinde yarattığı olumsuz etkinin beklenen bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Buna karşın Çin çıkışlı nihai mamulün uluslararası piyasalardaki nispeten düşük fiyat seviyeleri, Ocak-Haziran döneminde çelik ihracatını destekleyen başlıca unsur oldu.

Haziran ayında Çin’in nihai mamul ihracatı, Mayıs ayına kıyasla %0,2 düşüşle, yıllık bazda ise %6,6 artışla 10,32 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda kaydedilen artış, 2026 yılının ilk yarısındaki ihracatta kaydedilen düşüşün daha sınırlı kalmasına katkı sağladı.

Yılın ilk altı ayında Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık bazda %11,3 düşüşle 2,69 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında ise nihai mamul ithalatı aylık bazda %2,2 ve yıllık %6,2 düşüşle 441.000 mt olarak kaydedildi.