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Çin'in çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %3,0 düştü, Ağustos'ta aylık %0,3 arttı

Salı, 08 Eylül 2026 11:30:56 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in mamul çelik ihracatı yıllık %3,0 düşüşle 75,149 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Düşüş oranı yılın ilk yedi ayında kaydedilen düşüşe kıyasla 1,4 puan yavaşladı. Çin'in 2026 yılı başından bu yana uyguladığı yeni ihracat lisansı politikası mamul ihracatını olumsuz etkiledi.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in nihai mamul ihracatı aylık %0,3 ve yıllık %6,8 artışla 10,155 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında Çin'in mamul çelik ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 3,574 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında ise ülkenin mamul ithalatı aylık %2,5 ve yıllık %13,2 düşüşle 434.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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