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Çin 2024’te yenilenebilir kaynak geri dönüşümünün %60'ından fazlasını hurdadan sağladı

Salı, 15 Nisan 2025 11:09:38 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal Kaynak Geri Dönüşüm Derneği (CRRA), Çin Geri Dönüşüm Endüstrisi Gelişim Raporu'nu (2025) yayımlayarak, ülkede yenilenebilir kaynakların toplam geri dönüşümünün 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla %6,5 artışla 401 milyon mt'a ulaştığını ve toplam değerinin 1,33 trilyon RMB (180 milyar $) seviyesinde kaydedildiğini belirtti. Hurda, Çin'de yenilenebilir kaynakların toplam geri dönüşümünün %60'ından fazlasını oluşturdu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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