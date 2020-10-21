Çin’in inşaat demiri üretimi Eylül’de aylık bazda düşerken, yıllık %9,9 arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2020 15:43:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Eylül ayında Çin'in inşaat demiri üretimi Ağustos ayında aylık bazda hafif bir artış göstermesinin ardından aylık bazda %2,95 düşüşle ve yıllık bazda %9,9 artışla 23,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda inşaat demiri üretiminde yıllık bazda kaydedilen artış Ağustos ayında kaydedilen yıllık artış oranına kıyasla 0,7 puan daha fazla oldu.

Aynı ayda, Çin’in filmaşin üretimi aylık %2,93 ve yıllık %11,5 artış göstererek 15,09 milyon mt seviyesine yükseldi. Yıllık bazda kaydedilen artış hızı, bir önceki ay kaydedilen artışa kıyasla daha hızlı oldu.

SteelOrbis verilerine göre, Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül ayında %1,56 artış gösterdi ancak bu durum Eylül ayı başında inşaat demiri fiyatlarının yüksek seviyelerde yer almasından kaynaklanıyor. Uzun ürün segmenti ise, altyapı sektörüne uygulanan teşvik politikalarından destek bulan inşaat faaliyetleri nedeniyle yassı segmentinden daha iyi durumda.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Çin’in inşaat demiri üretimi yıllık bazda %4,5 artarak 195,04 milyon mt olurken, filmaşin üretimi yıllık %4,3 artışla 121,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde yıllık bazda kaydedilen bu artışlar, yılın ilk sekiz ayında sırasıyla %3,7 ve %3,4 olarak kaydedilen artışlara kıyasla daha fazla oldu.