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Çin’in inşaat demiri ve filmaşin üretimi Kasım ayında düştü

Salı, 22 Aralık 2020 12:27:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında Çin’in inşaat demiri üretimi yıllık bazda %2,8 artışla 23,27 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu artış Ekim ayına kıyasla 3,7 puan daha yavaştı. Aylık bazda bakıldığında ise, Ekim ayında önceki aya göre %1,53 artan inşaat demiri üretimi, Kasım ayında Ekim ayına kıyasla %2,14 düştü.

Filmaşin üretimi Kasım ayında yıllık bazda %10 artış ve Ekim ayına kıyasla %2,47 düşüşle 14,79 milyon mt olurken, yıllık bazdaki artış Ekim ayındaki yıllık bazda artışa kıyasla 4,4 puan daha yavaş oldu.

Kasım ayında Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları, artan vadeli inşaat demiri kontratlarının, iyi talebin ve artan demir cevheri fiyatlarının etkisiyle, SteelOrbis verilerine göre %5,65 yükseldi.

Ocak-Kasım döneminde ise Çin’in inşaat demiri üretimi yıllık bazda %4,9 artışla 242,67 milyon mt ve filmaşin üretimi yıllık bazda %5,8 artışla 151,72 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk on ayında söz konusu mamullerin üretimi sırasıyla %4,7 ve %5,3 artmıştı.


Etiketler: Uzak Doğu  inşaat demiri  Çin  çelik üretimi  uzun ürünler  üretim  filmaşin  |  benzer haberler »


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