Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Temmuz döneminde %14,7 düştü

Perşembe, 18 Ağustos 2022 11:39:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %14,7 düşüşle 136,32 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde filmaşin üretimi ise yıllık %13,7 düşüşle 83,32 milyon mt oldu.

Yalnızca Temmuz ayında, inşaat demiri ve filmaşin üretimi sırasıyla yıllık %19,8 ve %14,7 düşerek 17,12 milyon mt ve 11,57 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Yerel inşaat demiri fiyatları 1-18 Temmuz döneminde ciddi düşüşler gösterdi ve SteelOrbis’in verilerine göre, 18 Temmuz tarihinde 3.927 RMB/mt seviyesi ile en düşük, 1-3 Temmuz tarihlerinde ise 4.373 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde yer aldı. Temmuz sonunda, inşaat demiri fiyatları son kullanıcıların iyileşen talebi ve piyasadaki olumlu beklentiler sayesinde artışa geçti.