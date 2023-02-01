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Çin’in inşaat demiri üretimi 2022’de %8,1 düştü

Çarşamba, 01 Şubat 2023 10:58:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi 2022 yılında %8,1 düşüşle 237,63 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı yıl filmaşin üretimi ise %8,2 düşüşle 141,37 milyon mt oldu.

Yalnızca Aralık ayında, ülkenin inşaat demiri ve filmaşin üretimi sırasıyla yıllık %4,4 ve %12,3 düşüşle 19,52 milyon mt ve 11,05 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Yerel inşaat demiri fiyatları Aralık ayında artış gösterirken, SteelOrbis’in verilerine göre 1 Aralık tarihinde 3.857 RMB/mt seviyesi ile en düşük, 30-31 Aralık tarihlerinde ise 4.147 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde yer aldı. Vadeli inşaat demiri fiyatlarında görülen artış ve nispeten yüksek demir cevheri fiyatları yerel inşaat demiri fiyatlarını destekledi. Ayrıca, piyasa oyuncularının Çin Yeni Yılı tatili öncesi inşaat demiri stoklarını doldurması da fiyatları olumlu etkiledi.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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