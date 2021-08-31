Çinli Guilin Pinggang filmaşin tesisinde döküm rekoru kırdı

Salı, 31 Ağustos 2021 13:37:42 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Çin merkezli Guilin Pinggang Iron and Steel’in kesintisiz döküm ve haddelemeyle filmaşin üreten ilk elektrik ark ocaklı tesisi MIDA QLP TWIN’in tek bantlı döküm rekorunu kırdığını açıkladı. İki haddehaneye sahip tesis, saatte 105 ton olan tasarım hızını aşarak, bant başına saatte 111 ton üretim yapmayı başardı.

İki haddehane, yıllık 1,3 milyon mt 10-28 mm çapında inşaat demiri ve 6-12 mm çapında nervürlü filmaşin üretme kapasitesine sahip.

Açıklamaya göre, 2020 yılının Aralık ayından bu yana faaliyette olan MIDA QLP TWIN, Çin’de uzun mamullere yönelik ilk yeşil çelik tesisi.