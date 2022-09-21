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Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Ağustos döneminde %13,8 düştü

Çarşamba, 21 Eylül 2022 10:49:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %13,8 düşüşle 155,43 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde filmaşin üretimi ise yıllık %12,3 düşüşle 95,91 milyon mt oldu.

Yalnızca Ağustos ayında, inşaat demiri ve filmaşin üretimi sırasıyla yıllık %5,8 ve %0,4 düşerek 19,25 milyon mt ve 12,62 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos’ta düşüş gösterirken, düşüş hızı ay sonunda yükseldi ve SteelOrbis’in verilerine göre, 31 Ağustos tarihinde 4.050 RMB/mt seviyesi ile en düşük, 15 Ağustos tarihinde ise 4.250 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde yer aldı. Piyasa oyuncuları inşaat demiri fiyatlarının Eylül ayında daha iyi seyretmesini bekliyordu, ancak fiyatlar Ay Festivali ve Muifa tayfununun olumsuz etkileri sonucu Eylül ortasına kadar belirli bir aralıkta dalgalandı.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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