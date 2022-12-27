Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Kasım döneminde %8,1 düştü

Salı, 27 Aralık 2022 10:16:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %8,1 düşüşle 218,15 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde filmaşin üretimi ise yıllık %7,7 düşüşle 130,35 milyon mt oldu.

Yalnızca Kasım ayında, inşaat demiri ve filmaşin üretimi sırasıyla yıllık %8,5 artış ve %0,3 düşüşle 19,79 milyon mt ve 10,73 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ayında kademeli bir artış gösterirken, SteelOrbis’in verilerine göre 1 Kasım tarihinde 3.793 RMB/mt seviyesi ile en düşük, 16 Kasım tarihinde ise 3.900 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda inşaat demiri fiyat trendi Çin hükümetinin emlak sektörüne yönelik teşvik politikaları yayımlaması ve Covid-19 salgınına yönelik kısıtlamaları hafifletmesi sonrası vadeli inşaat demiri fiyatlarında görülen artış sonucu yükseldi ve bu da piyasa oyuncularının beklentilerini destekledi.