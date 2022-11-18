Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Ekim döneminde %9,5 düştü

Cuma, 18 Kasım 2022 10:50:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %13,8 düşüşle 198,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde filmaşin üretimi ise yıllık %8,4 düşüşle 119,56 milyon mt oldu.

Yalnızca Ekim ayında, inşaat demiri ve filmaşin üretimi sırasıyla yıllık %7,6 ve %1,5 artarak 20,94 milyon mt ve 11,75 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Yerel inşaat demiri fiyatları Ekim ayında düşüş gösterirken, SteelOrbis’in verilerine göre 31 Ekim tarihinde 3.787 RMB/mt seviyesi ile en düşük, 11 Ekim tarihinde ise 4.223 RMB/mt ile en yüksek seviyesinde yer aldı. İnşaat demiri fiyat trendi Kasım ayında ise, Çin hükümetinin emlak sektörüne yönelik teşvik politikaları yayımlaması ve Covid-19 salgınına yönelik kısıtlamaları hafifletmesi sonucu vadeli inşaat demiri fiyatlarında görülen artış sayesinde tersine döndü.