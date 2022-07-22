Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Haziran döneminde %14,1 düştü

Cuma, 22 Temmuz 2022 11:58:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %14,1 düşüşle 117,69 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde filmaşin üretimi ise yıllık %13,8 düşüşle 71,38 milyon mt oldu.

Yalnızca Haziran ayında, inşaat demiri ve filmaşin üretimi sırasıyla yıllık %19,3 ve %7,8 düşerek 20,06 milyon mt ve 13,05 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda inşaat demiri fiyatları sıcak yaz döneminde son kullanıcıların zayıf talebi nedeniyle istikrarlı bir şekilde gevşedi. SteelOrbis’in verilerine göre, yerel inşaat demiri fiyatları 6 Haziran tarihinde 4.853 RMB/mt seviyesi ile en yüksek, 22 Haziran tarihinde ise 4.260 RMB/mt ile en düşük seviyesinde yer aldı. Öte yandan bu düşüş trendi, genellikle çelik sektörünün durgun olduğu başka bir ay olan Temmuz’da da değişmedi. Piyasa oyuncuları, Temmuz ve Ağustos aylarının bu yıl çelik şirketleri için en zorlu dönem olabileceğini düşünüyor.