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Shandong Steel’in net kârı 2020’de %24,8 arttı

Çarşamba, 31 Mart 2021 14:13:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Shandong eyaleti merkezli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel (Shandong Steel) 2020 yılına yönelik mali sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında, Shandong Steel Group yıllık %22,82 artışla 87,32 milyar RMB (13,3 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %24,8 artışla 723 milyon RMB (110,2 milyon $) net kâr kaydetti.

Shandong Steel Group 2020 yılında 13,84 milyon mt pik demir, 16,27 milyon mt ham çelik ve 16,01 milyon mt nihai mamul üretti.

Buna ek olarak şirket, 2021 yılında 14,25 milyon mt pik demir, 16,55 milyon mt ham çelik ve 16,32 milyon mt nihai mamul üretmeyi planlıyor.


Etiketler: üretim  Çin  ham çelik  pik demir  Uzak Doğu  çelik üretimi  hammaddeler  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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