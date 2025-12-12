Çin’in elektrikli araç satışları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %31,2 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin verilerine göre bu yılın ilk 11 ayında ülkede elektrikli araç üretimi yıllık bazda %31,4 artışla 14,9 milyon adet, satışı ise yıllık bazda %31,2 artışla 14,8 milyon adet oldu. Söz konusu dönemde yeni elektrikli araç satışları, toplam yeni araç satışlarının %47,1’ini oluşturdu.

Sadece Kasım ayında ise Çin’de elektrikli araç üretimi yıllık bazda %20 artışla 1,88 milyon adet, satışı ise yıllık bazda %20,6 artışla 1,82 milyon adet olarak kaydedildi. Elektrikli araç satışları toplam yeni araç satışlarının %53,2’sini oluşturdu.

Yılın ilk 11 ayında Çin’in elektrikli araç ihracatı yıllık bazda %100 artışla 2,32 milyon adet olurken, sadece Kasım ayında söz konusu ihracat yıllık 2,6 kat artış ve aylık %17,3 yükselişle 300.000 adet seviyesinde kaydedildi.