Çin’in çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %21,8 artış gösterdi

Çin’in nihai mamul ihracatı Temmuz ayında aylık %10,5 düşüş ve yıllık %7,1 artışla 7,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %21,8 artışla 61,23 milyon mt çelik ihraç etti. Artış hızı yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 2,2 puan daha yavaş oldu.

Dış piyasalardan çelik talebi sıcak havalar nedeniyle zayıf seyretti.

Çin’in nihai mamul ithalatı Temmuz ayında aylık %12,2 ve yıllık %25,7 düşüşle 505.000 mt olurken yılın ilk yarısında ülke yıllık %6,7 düşüşle 4,12 milyon mt nihai mamul ithal etti.