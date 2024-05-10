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Çin’in çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %27 yükseldi

Cuma, 10 Mayıs 2024 10:40:46 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in nihai mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında aylık %6,7 düşüşle 9,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Çin’in Mart ayında yaptığı ihracat, 2016 yılının Temmuz ayında kaydedilen 10,3 milyon mt’luk ihracatın ardından yapılan en yüksek ihracat olarak kaydedilmişti. Bu trend Nisan ayında görülmedi.

Çin bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %27 artışla 35,02 milyon mt nihai mamul ihraç etti.

Ülkenin nihai mamul ithalatı ise Nisan ayında aylık %6,6 artışla 658.000 mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dört ayında ise nihai mamul ithalatı %3,7 düşüşle 2,40 milyon mt oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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