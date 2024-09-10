Çin’in çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %20,6 arttı

Çin’in nihai mamul ihracatı Ağustos ayında aylık %21,3 ve yıllık %14,6 artışla 9,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’de çelik ihracatını azaltmak için daha fazla önlem uygulanacak olması nedeniyle ihracatçıların fırsat kaybetmeden dış piyasalara satış yapmaları gelecekte ihracatı olumsuz etkileyebilir.

Çin bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %20,6 artışla 70,57 milyon mt çelik ihraç etti. Artış hızı yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 1,2 puan daha yavaş oldu.

Ülkenin nihai mamul ithalatı Ağustos ayında aylık %0,8 artış ve yıllık %20,5 düşüşle 509.000 mt olurken yılın ilk sekiz ayında ülke yıllık %8,4 düşüşle 4,63 milyon mt nihai mamul ithal etti.