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Çin’in çelik ihracatı Mart ayında 10 milyon mt seviyesine yaklaştı

Pazartesi, 15 Nisan 2024 13:49:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in nihai mamul ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %37,9 artışla 9,89 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracat, 2016 yılının Temmuz ayında kaydedilen 10,3 milyon mt’luk ihracatın ardından yapılan en yüksek ihracat olarak kaydedildi. Piyasa oyuncularının Nisan ayına dair nihai mamul fiyatı beklentileri iyileşti.

Çin bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %30,7 artışla 25,8 milyon mt nihai mamul ihraç etti. İhracatın beklenenden daha hızlı bir şekilde artması yerel tüketimin zayıf olduğunu ve stokların yükseldiğini gösterdi.

Ülkenin nihai mamul ithalatı ise Mart ayında aylık %16,4 artışla 617.000 mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde ise nihai mamul ithalatı %8,6 düşüşle 1,75 milyon mt oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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