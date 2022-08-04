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Çin’de temel nihai mamul stokları Temmuz sonunda %7,3 düştü

Perşembe, 04 Ağustos 2022 12:32:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Temmuz tarihi itibarıyla, 20 Temmuz tarihine kıyasla 850.000 mt veya %7,3 düşüş göstererek 10,73 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Temmuz tarihine kıyasla sırasıyla %4,2, %1,5, %3,9, %9,1 ve %10,1 düşüşle 2,04 milyon mt, 1,29 milyon mt, 990.000 mt, 1,49 milyon mt ve 4,92 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Soğuk Sac Filmaşin Sıcak Sac İnşaat Demiri Levha Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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