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Çin’de temel nihai mamul stokları Temmuz ortasında %3,8 düştü

Salı, 26 Temmuz 2022 11:17:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Temmuz tarihi itibarıyla, 10 Temmuz tarihine kıyasla 460.000 mt veya %3,8 düşüş göstererek 11,57 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac stokları 10 Temmuz tarihine kıyasla %3,9 artışla 2,14 milyon mt olurken, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %1,9, %6,3 ve %7 düşüşle 1,03 milyon mt, 1,64 milyon mt ve 5,47 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Öte yandan, soğuk sac stokları ise aynı tarihe kıyasla değişmeyerek 1,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: İnşaat Demiri Soğuk Sac Levha Filmaşin Sıcak Sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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