Çin’de temel nihai mamul stokları Temmuz ayının sonunda %0,8 arttı

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, Çin’in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Temmuz tarihi itibarıyla, 20 Temmuz tarihine kıyasla 90.000 mt veya %0,8 artış göstererek 12,03 milyon mt oldu.
Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %4,4, %0,5 ve %1,2 artışla 1,91 milyon mt, 1,93 milyon mt ve 6,03 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, soğuk sac ve orta kalınlıkta levha stokları ise sırasıyla %1,8 ve %4,5 düşüşle 1,1 milyon mt ve 1,06 milyon mt oldu.