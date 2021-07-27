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Çin’de temel nihai mamul stokları Temmuz ayının ortasında %2,4 arttı

Salı, 27 Temmuz 2021 13:47:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, Çin’in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Temmuz tarihi itibarıyla, 10 Temmuz tarihine kıyasla 280.000 mt veya %2,4 artış göstererek 11,94 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, soğuk sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %2,8, %1,8, %4,9 ve 2,1 artışla 1,83 milyon mt, 1,12 milyon mt, 1,92 milyon mt ve 5,96 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, orta kalınlıkta levha stokları ise yatay seyretti.


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