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Çin’de temel nihai mamul stokları Temmuz ayının başında %3,3 arttı

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 13:31:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, Çin’in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Temmuz tarihi itibarıyla, 30 Haziran tarihine kıyasla 370.000 mt veya %3,3 artış göstererek 11,66 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, soğuk sac ve orta kalınlıkta levha stokları sırasıyla %2,9, %0,9 ve %2,8 artışla 1,78 milyon mt, 1,1 milyon mt ve 1,11 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, uzun mamul stokları da istikrarlı bir artış gösterdi. Buna göre, filmaşin ve inşaat demiri stokları 30 Haziran tarihine kıyasla sırasıyla %2,2 ve %4,3 artış göstererek 1,83 milyon mt ve 5,84 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


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