Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat ortasında %14,8 arttı

Perşembe, 24 Şubat 2022 11:14:58 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Şubat tarihi itibarıyla 10 Şubat tarihine kıyasla 1,83 milyon mt veya %14,8 artış göstererek 14,19 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac, soğuk sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Şubat tarihine kıyasla sırasıyla %12,3, %3,2, %2,5, %18,8 ve %19,2 artarak 2,19 milyon mt, 1,29 milyon mt, 1,22 milyon mt, 2,47 milyon mt ve 7,02 milyon mt seviyelerinde yer aldı.