Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat başında %28,3 arttı

Salı, 15 Şubat 2022 13:42:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Şubat tarihi itibarıyla, 31 Ocak tarihine kıyasla 2,73 milyon mt veya %28,3 artış göstererek 12,36 milyon mt oldu. Söz konusu artışın bir haftalık tatil döneminin ardından beklendiği ve uzun mamul stoklarının en sert artışı gösterdiği belirtildi.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac, soğuk sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Ocak tarihine kıyasla sırasıyla %14, %10,6, %13,3, %28,4 ve %43 artarak 1,95 milyon mt, 1,25 milyon mt, 1,19 milyon mt, 2,08 milyon mt ve 5,89 milyon mt seviyelerinde yer aldı.