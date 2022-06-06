Çin’de temel nihai mamul stokları Mayıs sonunda %0,1 düştü

Pazartesi, 06 Haziran 2022 10:24:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Mayıs tarihi itibarıyla 20 Mayıs tarihine kıyasla 10.000 mt veya %0,1 düşüş göstererek 12,07 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac, soğuk sac ve orta kalınlıkta levha stokları 20 Mayıs tarihine kıyasla sırasıyla %1,7, %0,8 ve %2 artarak 1,78 milyon mt, 1,27 milyon mt ve 1,03 milyon mt seviyelerinde yer alırken, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %2,7 ve %0,3 düşüşle 1,82 ve 6,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.