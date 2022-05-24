Çin’de temel nihai mamul stokları Mayıs ortasında %3 düştü

Salı, 24 Mayıs 2022 10:29:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Mayıs tarihi itibarıyla 10 Mayıs tarihine kıyasla 370.000 mt veya %3 düşüş göstererek 12,08 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Mayıs tarihine kıyasla sırasıyla %0,6, %5,6 ve %4,2 düşerek 1,75 milyon mt, 1,87 milyon mt ve 6,19 milyon mt seviyelerinde yer alırken, orta kalınlıkta levha stokları %2 artışla 1,01 milyon mt oldu ve soğuk sac stokları da yatay seyrederek 1,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.