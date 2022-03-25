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Çin’de temel nihai mamul stokları Mart ortasında %2,2 düştü

Cuma, 25 Mart 2022 09:44:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Mart tarihi itibarıyla 10 Mart tarihine kıyasla 320.000 mt veya %2,2 düşüş göstererek 14,53 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak sac, soğuk sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Mart tarihine kıyasla sırasıyla %4,9, %0,8, %3,5, %1,6 ve %1,7 düşerek 1,95 milyon mt, 1,25 milyon mt, 1,09 milyon mt, 2,47 milyon mt ve 7,45 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: filmaşin  soğuk haddelenmiş  levha  inşaat demiri  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  uzun ürünler  Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi 

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