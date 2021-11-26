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Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım ortasında %3,9 düştü

Cuma, 26 Kasım 2021 11:06:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları, 20 Kasım tarihi itibarıyla, 10 Kasım tarihine kıyasla 370.000 mt veya %3,9 düşüş göstererek 9,03 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, soğuk sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %0,6, %4,2, %5,3 ve %7,5 düşerek 1,58 milyon mt, 1,14 milyon mt, 1,62 milyon mt ve 3,70 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Öte yandan, orta kalınlıkta levha stokları ise 10 Kasım tarihine kıyasla %8,7 artışla 1 milyon mt oldu.

Talebin artış göstermesine bağlı olarak başlıca nihai mamul stokları düşüş kaydetti.


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