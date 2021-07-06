Çin’de temel nihai mamul stokları Haziran ayının sonunda %0,6 arttı

Salı, 06 Temmuz 2021 14:19:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, Çin’in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 30 Haziran tarihi itibarıyla, 20 Haziran tarihine kıyasla 70.000 mt veya %0,6 artış göstererek 11,29 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac ve orta kalınlıkla levha stokları sırasıyla %3,6 ve %5,9 artışla 1,73 milyon mt ve 1,08 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Soğuk sac ve inşaat demiri stokları 20 Haziran tarihine kıyasla sırasıyla %2,7 ve %0,4 düşüş göstererek 1,09 milyon mt ve 5,6 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken, filmaşin stokları ise yatay seyretti.