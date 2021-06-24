Çin’de temel nihai mamul stokları Haziran ayının ortasında %3,8 arttı

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, Çin’in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulun toplam yerel stokları 20 Haziran tarihi itibarıyla, 10 Haziran tarihine kıyasla 410.000 mt veya %3,8 artış göstererek 11,22 milyon mt oldu.
Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, soğuk sac ve orta kalınlıkla levha stokları sırasıyla %3,7, %0,9 ve %2 artışla 1,67 milyon mt, 1,12 milyon mt ve 1,02 milyon mt seviyesinde yer aldı. Filmaşin ve inşaat demiri stokları ise 10 Haziran tarihine kıyasla sırasıyla %3,5 ve %4,9 artış göstererek 1,80 milyon mt ve 5,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.