Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül başında %3,1 düştü

Salı, 14 Eylül 2021 12:03:07 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Eylül tarihi itibarıyla, 31 Ağustos tarihine kıyasla 360.000 mt veya %3,1 düşüş göstererek 11,39 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, soğuk sac ve orta kalınlıkta levha stokları, 31 Ağustos tarihine kıyasla sırasıyla %6,5, %0,9 ve %6,1 düşüşle 1,73 milyon mt, 1,12 milyon mt ve 930.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, inşaat demiri stokları %3,3 düşüşle 5,7 milyon mt’a gerilerken, filmaşin stokları ise %1 artışla 2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.