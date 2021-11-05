Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %4,7 düştü

Cuma, 05 Kasım 2021 10:56:15 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Ekim tarihi itibarıyla, 20 Ekim tarihine kıyasla 480.000 mt veya %4,7 düşüş göstererek 9,70 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, soğuk sac ve filmaşin stokları sırasıyla %3,1, %0,8 ve %1,7 düşerek 1,58 milyon mt, 1,17 milyon mt ve 1,74 milyon mt seviyelerinde yer alırken, inşaat demiri stokları %8,9 düşüşle 4,30 milyon mt seviyesine geriledi. Öte yandan, orta kalınlıkta levha stokları ise 20 Ekim tarihine kıyasla %3,4 artışla 910.000 mt oldu.