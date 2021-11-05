﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %4,7 düştü

Cuma, 05 Kasım 2021 10:56:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Ekim tarihi itibarıyla, 20 Ekim tarihine kıyasla 480.000 mt veya %4,7 düşüş göstererek 9,70 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac, soğuk sac ve filmaşin stokları sırasıyla %3,1, %0,8 ve %1,7 düşerek 1,58 milyon mt, 1,17 milyon mt ve 1,74 milyon mt seviyelerinde yer alırken, inşaat demiri stokları %8,9 düşüşle 4,30 milyon mt seviyesine geriledi. Öte yandan, orta kalınlıkta levha stokları ise 20 Ekim tarihine kıyasla %3,4 artışla 910.000 mt oldu.


Etiketler: inşaat demiri  levha  soğuk haddelenmiş  uzun ürünler  filmaşin  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04 Kas

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim sonunda %6,7 düştü
27 Eki

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim ortasında %2,5 düştü
25 Eki

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim ortasında %6,3 düştü
20 Eki

Shagang Group yassı mamul üretimine ara verdiğini ve uzun mamul üretimini azalttığını duyurdu
11 Eki

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül sonunda %4,1 arttı